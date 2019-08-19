- Adana 'da trafik kazası - 1 yaralı - Çekici ile kazalı otomobilin olay yerinden götürülmesi - Suya düşen demir korkuluklar - Devrilen ağaçtan detayADANA (AA) - Adana 'da, otomobilin sulama kanalının demir korkuluklarına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova içesinde Ömer Kaplan idaresindeki 01 ADA 066 plakalı otomobil, Mavi Bulvar'da önce ağaca ardından sulama kanalının demir korkuluklarına çarptı.Yaralanan sürücü Kaplan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hasar gören otomobil ise olay yerinden çekildi.
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