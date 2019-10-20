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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana'da torbacı operasyonu

Adana'da torbacı operasyonu

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Uyuşturucu Bonzai Irak 

-Adli tıpa alınması
-Ele geçirilenlerin fotoğrafları

( ADANA )- Torbacılara yönelik yapılan operasyonda bonzai ve hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı ADANA

- Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine yaptığı operasyonda Şakirpaşa Mahallesinde 7.54 gram bonzai ele geçirirken Veysel Y. ve Musa Ç.'yi gözaltına aldı. Belediyeevleri Mahallesinde ise 94 hap, bin 25 lira para ele geçirilirken Murat M. gözaltına alındı. Bahçelievler Mahallesinde ise Hüseyin D.'den 3.70 gram bonzai ele geçirdi. Zanlılar emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hüseyin D. ile Murat M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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