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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'da torbacı operasyonu

Adana'da torbacı operasyonu

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Uyuşturucu Hamzalı Harekete Geç 

-Adli tıpa alınması
-Zanlılardan alınan malzemenin fotoğrafları

( ADANA )- 3 ayrı mahallede yapılan operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı ADANA

- Adana'da 3 ayrı mahallede yapılan torbacı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Sarıhamzalı ve Kocavezir mahalleleri ile Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Bu ihbar üzerine harekete geçen polisler mahalleye baskın yaptı. Ekipler, Kocavezir Mahallesinde Abdullah K. (35), Caner A. (23) F.E. (25) U.Y.'yi (25) uyuşturucu satarken yakaladı. Zanlıların üzerinde 13 pakette 23,50 gram bonzai ele geçirildi. Sarıhamzalı Mahallesinden ise Erol P. isimli kişinin üzerinde 2.32 gram bonzai çıktı. Çamlıbel Mahallesinde ise Bayram B.'nin üzerinde 3.21 gram esrar ele geçirildi. Polis zanlıları gözaltına alarak emniyete götürdü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdullah K. ve Caner A. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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