Adana’da torbacı operasyonu: 6 gözaltı kararı Video

-Dedektör köpeğinden genel görüntü

-Baskın düzenlenen evin bulunduğu sokaktan genel görüntüler

-Zanlıların adli tıp birimine getirilmei

-Adli tıp birimi genel ve tabela görüntüsü



( ADANA ) ADANA



- Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonlarla zanlılar yakalandı. Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ise şafak vakti, söz konusu şahısların evlerine eş zaman baskın düzenlendi.

Söz konusu şahısların evleri dedektör köpeklerince arandı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

