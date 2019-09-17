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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama İzle

Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama İzle

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Uyuşturucu Akalan İlham 

-Adli tıpa girmeleri
-Emniyet ve adli tıp dış görüntüsü
-Zanlılardan ele geçen malzemelerin fotoğrafları

( ADANA ) ADANA

- Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandıAdana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis ilk olarak Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesinde yaptığı operasyonda Halil A. isimli şahsı yakalarken 153.62 gram eroin ele geçirdi. Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesinde yapılan operasyonda ise İlhami D.'nin (41) üzerinden 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şehit Erkut Akbay Mahallesine yapılan baskında da İbrahim İ.(20) adlı şahıs yakalanırken üzerinden 23.5 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca bir başka operasyonda ise D.A. isimli yaşı küçük şahıs uyuşturucu satarken yakalandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İbrahim İ., İlhami D. ve D.A. tutuklanırken, Halil A. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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