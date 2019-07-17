Adana'da torbacı operasyonu: 13 gözaltı İzle

-Adli tıpa alınması

-Adli tıptan çıkartılması



( ADANA )- Operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı ADANA



- Adana'da torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba ve Sarıhamzalı mahalleleri ile merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram bonzai ve 337 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Aralarında Serpil D. (20) adlı kadının da bulunduğu 7 zanlı tutuklandı. 6 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

