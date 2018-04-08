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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Adana'da 'toplu gitar çalma' rekoru denemesinde hüsran

Adana'da 'toplu gitar çalma' rekoru denemesinde hüsran

Gitaristlerin gitar çalması

Rekor Portakal Çiçeği Festival Rekor Denemesi 2009 Yılı 

-Etkinlik alanından detaylar

( ADANA )- 7000'den fazla kişinin katılmasının beklendiği rekor denemesine 750 kişi gitarıyla katılıp “Akdeniz akşamları” şarkısını çaldı ADANA

- ‘Nisan’da Adana’da’ sloganıyla 6.’sı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Toplu gitar çalma" rekor denemesinde istenilen olmadı. Polonya’nın 6 bin 346 kişiyle kırdığı toplu gitar çalma rekoruna karşı Adana’da 750 kişi katılınca rekor kırılamadı. Adana’da Nisan ayının 4’ünde başlayan ‘portakal çiçeği’ kokusunun, karnaval havasında gerçekleşmesi için başlatılan ve bu yıl 6.’sı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’nda, Adana Gitar Festivali düzenlendi.
Festival kapsamında ise Adana başta olmak üzere, Mersin, Hatay ve farklı illerden katılacak 7 binden fazla kişinin “Akdeniz akşamları” şarkısını çalacağı belirtildi. Guinness Rekorlar Merkezi denetiminde bugün Beyazevler Çamlık'ta rekor denemesi gerçekleştirildi.
2009 yılında 6 bin 346 kişiyle Polonya'ya ait olan toplu gitar çalma rekorun Adana'da kırılması hedeflenirken rekor denemesine 750 kişi katıldı.
Sanatçı Serhan Kelleözü’nün öncülüğünde “Akdeniz akşamları” şarkısını çalan gitaristlere Kelleözü, “Bu bir başlangıç oldu. Süpersiniz. Seneye daha iyisi olacak” dedi.
Rekoru kıramayan gitaristler daha sonra dağıldı. Öte yandan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’de festivalde eşiyle birlikte gitar çaldı.
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