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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

- Özel harekat polislerinin baskın yapması - Gözaltına alınan zanlılardan görüntü - Genel detay görüntü - DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında terör örgütünün sözde ağır silah ve bomba sorumlularının da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün sözde ağır silah ve bomba sorumlularının da olduğu dört şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.Kent merkezinde örgüt adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen bazı şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler harekete geçti.Şafak vakti özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de evlerin çevresinde önlem aldı.Gözaltına alınan dört şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Zanlılardan ikisinin örgütün sözde ağır silah ve bomba sorumluları olduğu ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı girdikleri iddia edildi.

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