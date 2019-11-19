Adana’da şok asayiş uygulaması

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Polislerin araçlarda arama yapması

-Alkol testinin görüntüsü

-Genel görüntüler



( ADANA )- Adana’da 10 noktada yapılan şok asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı ADANA



- Adana’da 288 polisin katılımıyla şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğünce, Çukurova İlçesi’nde 288 polisin katılımıyla 10 noktada şok asayiş uygulaması düzelendi. Düzenlenen uygulamada 3 bin 125 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulandı. 2 araç trafikten men edildi, 29 araca 18 bin 300 TL para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yapılan uygulamada yakalandı. Uygulamada polisler araçlarda yaptığı aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 2 adet şarjör ile 23 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, kesici ve delici alet ile 25 gram esrar maddesi ele geçirdi.



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