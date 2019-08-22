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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı Video

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı Video

Olay yeri incelemesinden görüntü

Olay Yeri İnceleme Eski Sevgili Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Hastaneden görüntü
-Acil servisten görüntü
-Ambulans görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da 2 kişi genelev çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Olay Adana’nın Merkez Seyhan İlçesinde bulunan genelev önünde gerçekleşti. Genelevde çalıştığı öğrenilen G.G. (46) ve yanında bulunan N.A. silahlı saldırıya uğradı. G.G’nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen R.Ç. ve yanında bulunan akrabası A.Ç. silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. R.Ç. ve A.Ç. saldırıdan sonra hızla olay yerinden kaçtılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince G.G. ve N.A. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri gerçekleşen saldırıyla ilgili incelemeleri gerçekleştirdi. Polis saldırıyı gerçekleştiren R.Ç. ve A.Ç.’in yakalanması için soruşturma başlattı.
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