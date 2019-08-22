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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da silahlı saldırı

Adana'da silahlı saldırı

- Yerde yaralı kadından detay - Olay yerinden detay - Hastaneden görüntü - Plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldıADANA (AA) - ya uğrayan kadın yaralandı.Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan bir otomobildeki kişi, Esra Y. (30) iş yerine girdiği sırada tabancayla ateş ederek kaçtı.Bacağından yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, boş kovan araştırması ve delil toplama çalışması yaptı.Olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Hastane Yaralı Kadın Saldırı Kadın Hasta 

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