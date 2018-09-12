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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı İzle

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı İzle

- Motosikletten görüntü - Polis ekiplerinin motosiklette inceleme yapması - Kentte seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü yaralandıADANA (AA) - Adana 'da seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hakan Ertürk 01 BDJ 84 plakalı motosikletiyle merkez Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi Adana n Kahveci Bulvarı'nda ilerlediği sırada, plakası henüz tespit edilemeyen araçtaki şüphelilerin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.Saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından Ertürk, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçla bir tıp merkezine götürüldü.Burada müdahalesi yapılan Ertürk daha sonra ambulansla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri delil toplama ve olay anına ilişkin görüntü tespit çalışması yaptı.Polis saldırıyı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı Motosiklet Sürücüsü 

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