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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

- Adana 'da silahlı saldırı - 1 yaralı - Yaralı şahsın ambulansa taşınması - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunması - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde İ.Ç, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Yaralı İ.Ç. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

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