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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

- Ekiplerin silahlı kavga yaşanan sokakta ve ev çevresinde inceleme yapmasıADANA (AA) - Adana 'da kavga sırasında silahla vurulan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde Erhan K. (51) ve Soner D. (32) ile A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, Erhan K. ve Soner D'ye tabancayla ateş etti.Erhan K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Soner D. ise bir taksiyle Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı Kavga Akalan 

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