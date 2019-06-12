Adana’da ‘Sıfır Atık Bilinçlendirme Standı’ açıldı

-Protokolün stantları gezmesi

-Stantlardan genel detay görüntüler

-Geri dönüşüm kutularından görüntüler



( ADANA )- Etkinlikte vatandaşlara bez torba, çiçek fidesi hediye edildi ADANA



- Adana’da çevre bilinci oluşturmak ve atık yönetimi konularında halkın bilinçlendirilmesi için ‘Sıfır Atık Bilinçlendirme Standı’ açılışı yapıldı. Etkinlikte vatandaşlara bez torba, çiçek fidesi hediye edildi. Adana Valiliği ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün organize ettiği sıfır atık ve temiz bir çevre bilincinin yerleşmesi adına farkındalık oluşturan ‘Sıfır Atık Bilinçlendirme Standı’ Atatürk Parkı’nda açıldı. Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları stantlar kurdu. Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen’in de katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Adana Çevre ve Şehircilik Müdürü Hasan Metin, evrensel bir tehlike oluşturan çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, beslenme ve enerji konusunda yaşanan problemlerin neden olduğu global çevre kirliliğinin, çağın en önemli sorunlarından olduğuna dikkat çekti. Daha sağlıklı çevre ve daha temiz bir dünya için çabalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Metin, “Bir yandan ekonomik büyümeyi desteklemek, diğer yandan da doğal ve tarihi güzelliklere sahip olan ülkemizde çevre kalitesini artırmak temel hedefimizdir. Dünya Çevre Günü ve Sıfır atık Projesi, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi için bir fırsattır” dedi.

Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar kurulan stantları gezdi. Stantlarda atık malzemelerden oluşturulan el işi eserleri sergilenirken, geri dönüşüm bilinci oluşturmak için bez torba, çiçek fidesi hediye edildi.

