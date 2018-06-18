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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da şiddetli yağmur evleri sular altında bıraktı

Adana'da şiddetli yağmur evleri sular altında bıraktı

Çöken istinat duvarı

İstinat Duvarı Okul Bahçesi Irak 

-Zarar gören araç
-Su dolu bahçe ve evden görüntü
-Vatandaşlarla röportaj

( ADANA )- Şiddetli yağmur yüzünden istinat duvarı çökerken, evlerin bodrum ve birinci katları sular altında kaldı ADANA

- Adana’da şiddetli yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü, evleri ve okul bahçesini su bastı. Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesinde yaklaşık 25 dakika süren şiddetli yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü, evlerin bodrum katları, birinci katları ve bahçelerini su bastı. Vatandaşlar her yağmurda evlerin bodrum ve birinci katlarının su bastığını söyleyerek tepki gösterdiler. Öte yandan, mahallede bulunan bir okulun bahçesi de sular altında kalırken okulun tatil olması olası bir faciayı önledi. Olayda park halindeki lüks bir araç da zarar gördü. Vatandaşlar evlerine ve bahçelerine giren suları tahliye için uğraşıyor.
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