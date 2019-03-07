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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da şiddetli rüzgar direkleri kökünden söktü, ağaçları devirdi İzle

Adana'da şiddetli rüzgar direkleri kökünden söktü, ağaçları devirdi İzle

Zarar gören otomobil

Bild Kırmızı Işık Şiddetli Rüzgar Aydınlatma Direği 

-Camının görüntüsü
-Kadın sürücünün otomobilini götürmesi
-Direğin parçaları
-Devrilen direk
-Esen rüzgar
-Yola devrilen direk
-Zabıtaların yolu açması
-Devrilen direk
-Zarar verdiği bank
-Kamil Uzun ile röp
-Aracının görüntüsü

( ADANA )- Devrilen ağaçlardan biri kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü- Hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrilerek otomobillere zarar verdi- Otomobilinin üzerine aydınlatma direği devrilen ve arka camı kırılan Kamil Uzun, kırmızı ışıkta durduğu sırada bir ses geldiğini çok korktuğunu söyledi ADANA

- Adana'da hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle aydınlatma direkleri, ağaçlar devrilerek otomobillere zarar verdi. Devrilen ağaçlardan biri kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü Seyhan ve Çukurova ilçelerinde saatte 40 kilometre esen rüzgar nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Önce Yenibaraj Mahallesi Dilberler Sekisinde aydınlatma direği hareket halindeki bir kadının kullandığı ve içinde yolcuların olduğu otomobilin ön camına düştü. Düşme soncu otomobilin camı kırıldı. Otomobilde bulunan şahıslar ise şans eseri kurtuldu. Yola devrilen aydınlatma diğeri kaldırıma konulurken şahıslar olay yerinden ayrıldı. Olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta da aydınlatma direği yola devrilip yolu tamamen kapattı. O sırada şans eseri yoldan geçen olmadı. Yol bir süre ulaşıma kapandı. Zabıtaların gelerek aydınlatma direğini refüje kaldırması sonucu yol trafiğe açıldı. Turgut Özal Bulvarı Mahfesığmaz Mahallesindeki aydınlatma direği kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine devrildi. Kamil Uzun'un kullandığı otomobilin arka camı kırıldı. Uzun, ışıkta beklerken bir ses geldiğini çok koktuğunu çıkıp baktığında aydınlatma direğinin otomobilinin arkasına düştüğünü belirterek, "İyi ki ön tarafa düşmedi. Aksi taktirde canımıza bir şey gelirdi. Ucuz atlattık cana zarar gelmedi. Rüzgar çok hızlı esiyordu" dedi.
Devrilen direk bir banka da zarar verdi. Bu arada şehrin çeşitli yerlerinde devrilen ağaçlar nedeniyle bazı araçlar zarar gördü.
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