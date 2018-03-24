Adana’da şiddetli rüzgar ağaçları söktü

-Araç sahibinin aracın başına gelmesi



( ADANA )- Şiddetli rüzgârın etkisiyle yıkılan bir ağaç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi ADANA



- Adana’da gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yerinden sökülen ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde park halinde bulunan 01 CLC 35 plakalı otomobilin üzerine şiddetli rüzgardan dolayı yerinden sökülen ağaç devrildi. Olay sonrası park halindeki otomobilde maddi hasar oluştu. Öte yandan, kent genelinde bir çok araç ağaçlardan dolayı hasar görürken kazalarda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.



