Adana’da sıcaklar bastırdı, termometreler 47 dereceyi gösterdi

-Cami avlusunda uyuyanlardan görüntüler

-Parkata şemsiyeyle yürüyen vatandaş

-Gölgeliklerde dinlenenler

-Cami avlusunda uyuyan vatandaş ile röportaj



( ADANA -ÖZEL)- Sıcaktan bunalan oruçlu vatandaşlar cami avlusunda serinleyip uyudu ADANA



- Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan bunalan oruçlu vatandaşlar, serin cami avlularında uyuyarak namaz vakitlerini ve iftarı bekliyor. Mevsim sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiği Adana’da hava sıcaklıklığı 36 derece olarak ölçülürken, güneş altında termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmazken, sokaktaki vatandaşlar da şemsiyelerle korunmaya çalıştı, kendilerini nispeten serin olan dinlenme parklarındaki gölgelere attı. Kentteki camilerin avlusunda uyuyan oruçlu vatandaşlar da dikkat çekti. Tarihi Ulu Cami’nin avlusu serin olduğu için burada uyumayı tercih eden Soner Gökdemir, “Adana’da sıcaklarda oruç tutmak çok zor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar çok yoğun oluyor. Güneş tam tepedeyken yolda yürürken yakıyor. Nem de olunca insan bunalıyor. Camiye gelince kendimizde bir halsizlik hissediyoruz. Adana’nın sıcağı zaten genelde böyle. Biz de namaz için camiye geldiğimizde biraz uzanıyoruz, dinleniyoruz” dedi.



