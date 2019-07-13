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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adana’da sahte içki operasyonu:28 şişe etil alkol ve 238 şişe sahte ya da kaçak içki ele geçirildi İzle

Adana’da sahte içki operasyonu:28 şişe etil alkol ve 238 şişe sahte ya da kaçak içki ele geçirildi İzle

Polisin iş yerine girmesi

Para Cezası Sahte İçki Sahte İçki Operasyonu Kaçak Sigara Kaçak İçki 

-İş yerinde arama yapması
-Sahte içkilerin görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana polisi, sahte içki üreten ve satışını yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 238 şişe sahte ya da kaçak içki ile tıbbi kullanım amaçlı 28 şişe etil alkol ele geçirildi. Adana’da ve Mersin’de çok sayıda kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü sahte içki üreticilerine ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı. Geçtiğimiz gün Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda üretim yapılan yerlere ve içkili iş yerlerine şok baskınlar düzenledi.
Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde 45 ayrı adres ve Ceyhan ilçesinde de 15 adres olmak üzere 60 adrese şok baskın gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, 238 şişe sahte ya da kaçak içki, bin 915 paket kaçak sigara, bin 120 adet cinsel içerikli hap, 96 adet dolu fişek ve 28 şişe yönetmeliğe uygun olmayan etil alkol ele geçirildi. Ayrıca 9 iş yerine toplam 17 bin 700 lira idari para cezası kesildi.
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