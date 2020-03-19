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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da sağlık çalışanlarına tam destek

Adana’da sağlık çalışanlarına tam destek

Alkışlayan vatandaş görüntüsü

Sağlık Çalışanları Kışla 

-Apartmanlardan genel görüntüler
-Vatandaşlardan görüntüler
-Apartmanlardan genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da saatler 21.00 gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar dakikalarca sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek oldu. Türkiye genelinde saat 21.00’da sağlık çalışanlarına destek için vatandaşlar evlerinin balkonuna çıktı. Adana’nın birçok yerinde ise vatandaştan sağlık çalışanlarına tam destek geldi. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak dakikalarca alkışlarıyla, lambaları açıp kapatarak ve ıslık çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.
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