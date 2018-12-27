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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da sağanak kazaya neden oldu: 3 yaralı Video

Adana'da sağanak kazaya neden oldu: 3 yaralı Video

- Ekiplerin refüje çarpıp devrilen araç çevresinde bekleyişi - Ambulansla yaralıların sevk edilmesi - Araç içerisindeki içki şişeleri - Ekiplerin araç çevresinde inceleme yapmasıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde sağanak nedeniyle refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Hal Kavşağı'nda süratli olduğu tespit edilen 01 ENT 77 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.Zeminin de kaygan olması nedeniyle bir süre kayan otomobil refüjdeki ağaca çarptı.Araç içerisinde bulunan ve yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırdı.Polis ekipleri, yaptıkları incelemede araç içerisinde içki şişelerinin bulunduğunu tespit etti.Kullanılamaz hale gelen araç, incelemenin ardından çekildi.

Hastane Bild Direksiyon 

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