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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da sağanak etkili oldu... Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Adana'da sağanak etkili oldu... Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Su altına kalan sokak

Su Baskını 

-Su dolan iş yerleri
-Vatandaşların suyu boşaltmaya çalışması
-Vatandaşların yaşadıklarını anlatması
-Su içinde kalan araç
-Araçtan genel ve detay görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri su içinde kalırken bir araç su birikintisinde arızalandı. Öğleden sonra başlayan sağanak kenti olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ve Huzurevleri mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar arazı yaptı. Yeşilyurt Mahallesinde bir sokak su içinde kalınca iş yeri ve evleri su bastı. İş yerleri su içinde kalan vatandaşlar her yağmurda aynı manzara ile karşılaştıklarını sokağın bulvara çıkan tarafının yüksek olmasından dolayı su baskını yaşandığını söyledi.

Vatandaşlar iş yerlerini basan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.
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