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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyon: 16 gözaltı Video

Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyon: 16 gözaltı Video

Özel harekat timlerinin adrese baskın yaparken genel ve detay görüntüler

Güvenlik Önlemi Özel Hareket Polis Helikopteri Şafak Vakti Terör Örgütü 

-Çevrede güvenlik önlemi alan özel hareket polislerinden genel ve detay görüntüler
-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA )- Şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK’ya yardım, yataklık ve finansal destek sağladıkları öne sürüldü ADANA

- Adana’da terör örgütü PKK/KCK’ya finansal destek sağladığı öne sürülen 16 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Önceden belirlenen 26 adrese özel hareket timlerinin de desteği ile baskın düzenlendi.
Operasyon sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlıların, terör örgütüne yardım, yataklık ve finansal destek sağladıkları öne sürüldü.
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