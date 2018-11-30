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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Adana'da posta dağıtıcısı kazada yaralandı

Adana'da posta dağıtıcısı kazada yaralandı

- - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesi - Kazaya karışan motosikletten görüntüADANA (AA) - Adana 'da motosikletli posta dağıtıcısı, otomobille çarpışması sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde, PTT görevlisi Yaşar Öztürk'ün kullandığı 06 BCK 952 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Yüksel Dolgun idaresindeki 33 VBL 97 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, posta dağıtıcısı Öztürk motosikletten düşerek başından yaralandı.Yaralı posta dağıtıcısı, 112 Acil Sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Otomobil sürücüsü, ifadesinin alınması için Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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