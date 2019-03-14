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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı Video

Adana'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı Video

- - Olay yerinden genel detay görüntüler - Yakalanan şüphelilerden görüntüler - Polis ekiplerinin araçta arama yapmasıADANA (AA) - Adana 'da devriye görevi yapan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan motorize yunus timleri, durumundan şüphelendikleri 01 ACH 205 plakalı otomobili durdurmak istedi.Ekiplerin "Dur" ikazına rağmen şüphelilerin, otomobille kaçtığının telsiz anonslarıyla diğer polislere bildirilmesinin ardından ana arterler ve bağlantılı yollarda önlemler alındı.Kasım Gülek Bulvarı'na girerek kaçışlarını sürdüren şüpheliler, Cevat Yurdakul ile Fuzuli Caddesi'nin kesiştiği noktada yolu kapatan polislerce durduruldu.Araçtan indirilen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.Otomobilde arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.Uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen iki şüpheli ve otomobil, detaylı arama yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yunus Timleri Polis Merkezi Akalan Kaçış Polis Ekipleri 

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