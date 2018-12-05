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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da polise zorluk çıkaran 6 kişi tutuklandı

Adana'da polise zorluk çıkaran 6 kişi tutuklandı

- Şüphelilerin adli tıpa girmesi - Kentte aranan şüphelinin yakalanması esnasında polise zorluk çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da, aranan şüphelinin yakalanması sırasında polise zorluk çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, "dolandırıcılık" suçundan mahkemece aranması bulunan Yasin B'nin gözaltına alınması sırasında polise zorluk çıkardıkları iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin, kahvehanede bulunan Yasin B'yi hiç tanımadıkları belirlendi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yasin B'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Kahvehanede kimlik kontrolü yapan polis ekiplerinin, aranması bulunan Yasin B’yi gözaltına almak istediği sırada arbede çıkmıştı. Polis, Yasin B. ve zorluk çıkardığı iddia edilen 16 kişiyi gözaltına almıştı.

Adli Kontrol Adli Tıp Kahvehane Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

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