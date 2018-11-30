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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Adana'da polis şüpheli kovalamacası

Adana'da polis şüpheli kovalamacası

- - Polis ekiplerinin şüphelileri durdurarak göz altına alması - Şüphelilerin ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülmesiADANA (AA) - Adana 'da polisin ''dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, polis, merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi'nde içerisinde 5 kişinin bulunduğu 34 NZ 7746 plakalı otomobili durdurmak istedi."Dur" ihtarına uymayan şüpheli araç, kovalamaca sonucu Çukurova ilçesinde durduruldu.Yapılan inceleme sonrası otomobil sürücüsü ve diğer zanlıların Suriye uyruklu olduğu tespit edildi.Ekipler tarafından, araç içerisinde bulunan 1'i kadın 4 kişi ifadeleri alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis İncirlik Polis Merkezi Akalan Şüpheli Araç 

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