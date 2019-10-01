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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen 2 terörist öldürüldü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen 2 terörist öldürüldü

Olay yerinden görüntüler

Terör Saldırısı Çevik Kuvvet Bombalı Saldırı Polis Ekipleri Servis Aracı 

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--ARŞİV

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Adana’da çevik kuvvet polislerini taşıyan servise bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li terörist, polis ekipleri tarafından Eskişehir’de düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu kapsamda Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana’da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP’li teröristin Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'ta kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.
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