Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Adana’da plastik fabrikasında yangın

Adana’da plastik fabrikasında yangın

Yangından genel ve detay görüntüler

Polis Fabrika Hamzalı Yangına Müdahale Plastik Fabrikası 

-İtfaiye araçlarının gelmesi
-Alevlerden görüntüler
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Fabrikadan genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir plastik fabrikasının depo kısmında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri çalışanları yangını fark etmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı