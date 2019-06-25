Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da plakası değiştirilen hacizli araca el konuldu

Adana'da plakası değiştirilen hacizli araca el konuldu

- İkiz plakalı araç - Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi - Diğer araç sahibi Uğur Aksoy'un AA muhabirine açıklama yapmasıADANA (AA) - .İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde başka bir araca ait plakanın kullanıldığı ihbarını aldı.Adrese giden ekipler, aracın gerçek plakasının 01 CPE 84 olduğu ve M.M.G. adına kayıtlı olduğunu tespit etti.Araca, polis ekiplerince el konulurken, otomobil sahibine ise 5 bin 500 lira ceza kesildi.Olay yerine gelen diğer aracın sahibi Uğur Aksoy, bir arkadaşının durumu fark edip kendisine haber vermesi üzerine polise ihbarda bulunduğunu ve bu şekilde olayın açıklığa kavuştuğunu söyledi.

Polis Bild Muhabir Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı