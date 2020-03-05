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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Özel harekatın adrese önünde beklemesi

Adli Tıp Akalan Güvenlik Önlemi Şafak Vakti Terör Örgütü 

-Özel harekatın çevrede güvenlik önlemi alması
-Zırhlı araçlardan görüntüler
-Özel harekattan genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da terör örgütü PKK/KCK adına eylemlerde bulunan 7 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK adına provokatif eylemlerde bulunduğunu tespit ettiği 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyette bulunan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Düzenlenen baskınlarda yakalanan 7 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (CNK-MÇ-Y)
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