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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da park halindeki otomobil yandı Video

Adana'da park halindeki otomobil yandı Video

- Otomobilin yanma anı - İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesi - Ekiplerin söndürme çalışmasıADANA (AA) - Adana 'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde, park halindeki 01 CSJ 97 plakalı otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmından yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Kullanılamaz hale gelen otomobilde inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre yangının elektrik aksamından çıktığını tespit etti.

Polis Bild Yükselen 

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