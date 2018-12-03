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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da park halindeki araçta patlama (2) - ADANA Video

Adana'da park halindeki araçta patlama (2) - ADANA Video

- Olay yerinde çalışma yapan ekiplerden görüntü - Vatandaş ile röportajGÜNCELLEME - Adana 'da park halindeki araçta patlama - Seyhan ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama hasara yol açtı - Olay yerinde inceleme yapan ekipler, araçtaki hasarın mahalleye motosikletle gelen iki şüphelinin attığı el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını belirlediDETAYLAR EKLENDİADANA (AA) - Adana 'da park halindeki bir otomobilde patlama meydana geldi.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 3 katlı bir evin önünde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı otomobilde patlama oldu.Durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.Araçta ve bir evin camlarında hasara yol açan patlama nedeniyle mahalleli korku yaşadı.Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede araçtaki hasarın mahalleye gelen motosikletli iki şüphelinin attığı el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını belirledi.Patlayıcıya ait olduğu tespit edilen parçalar Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından delil torbalarına konuldu.Saldırının alacak meselesi yüzünden kaynaklandığını değerlendiren ekipler, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Mahalle sakini Orkun Akyıldız, AA muhabirine, iş dönüşü evde yemek için hazırlık yaptıkları sırada patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama sesiyle kalbimiz yerinden çıktı. Benim pencerenin de kilitleri kırıldı. Dışarı çıktık toz dumandı ortalık. Kimin yaptığını bilmiyoruz." dedi.

Polis Bild Muhabir Polis Ekipleri 

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