Adana'da otomobilin çarptığı kadın öldü

- Kaza yerinden detay görüntüler - Kaza yapan araç - Polisin kaza yerinde inceleme yapması - Sürücünün gözyaşı dökmesiADANA (AA) - Adana 'da otomobilin çarptığı kadın hayatını yaşamını yitirdi.Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur’a, Recep Ekici yönetimdeki 01 ARP 24 plakalı otomobil çarptı.Yaralanan Uğur, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.Sürücü Ekici, kazanın ardından kaldırıma oturarak uzun süre ağladı.
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