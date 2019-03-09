Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

- - 112 ekiplerinin yaralı çocuğa müdahalesi - Yaralı çocuğun anne ve kardeşinin ağlaması - Şoka giren otomobil sürücüsünden detaylarADANA (AA) - Adana 'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'nda B.D'nin kullandığı 01 BG 081 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Yıldırım'a (5) çarptı.Kazanın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı çocuğa müdahale etti.Yaralı çocuğun annesi ve kız kardeşinin gözyaşı döktüğü kazada otomobil sürücüsü kadın ise şoka girdi.Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bild Gözyaşı Kız Kardeş 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı