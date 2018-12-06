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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da otomobilden akü hırsızlığı

Adana'da otomobilden akü hırsızlığı

- - Polis ekiplerinin zanlıyı yakalaması - Zanlının üç tekerlekli arabasının bağlanması - Müştekinin otomobilinden detaylar ADANA (AA) - Adana 'da otomobilin aküsünü çalan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki özel hastaneye gelen Abdurrahman Esenli, 31 ABD 797 plakalı otomobilini cadde üzerine park etti.Bir süre sonra polisi arayan bir kişi, otomobilin aküsünün çalınarak tablaya koyulduğu ihbarında bulundu.Olay yerine gelerek bölgede çalışma yapan zırhlı yunus timleri, aküyü aldığı iddia edilen kişiyi Serinevler Mahallesi'nde yakaladı.Kadir Sucu olduğu tespit edilen zanlı, otomobil sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.Çalınan akü otomobil sahibine teslim edildi.

Polis Hastane Yunus Timleri 

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