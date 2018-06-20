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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

- Adana 'da otomobil ile minibüs çarpıştı - 7 yaralı - Kaza yerinden görüntüler - Yaralıların ambulanslara taşınması - Yaralılara müdahale edilmesiADANA (AA) - Adana 'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Davut Polat idaresindeki 80 KT 546 plakalı minibüs ile Alper Çetin yönetimindeki 07 MSG 89 plakalı otomobil, Hacı Hasanlı Mahallesi Kozan Caddesi Alaybeyi kavşağında çarpıştı.Çarpışma sonucu otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

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