Adana’da öğretmenlerden fener alayı

- - 24 Kasım Öğretmenler Günü - Öğretmenlerin meşaleli yürüyüşünden görüntü - Öğretmenlerin Atatürk Parkı'nda bir araya gelmesi - Adana İl Milli Eğitim Müdürü Kazım Baran'ın konuşması - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendiADANA (AA) - Adana 'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen fener alayı, Uğur Mumcu Meydanı'ndan başladı. Alaya katılan çok sayıda öğretmen, ellerinde Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve fenerlerle Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.Grup, Atatürk büstü önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Baran, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşü coşkuyla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Baran, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.