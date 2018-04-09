Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı

Adana'da öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı

Kaza yeri detaylar

Muşlu Kozanlı Öğrenci Servisi Öğrenciler Servis Aracı 

-Hastane önünden detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Durmuşlu Mahallesi'nden Kozan'a gelen Ağlıboğaz Şehit Murat Özkozanlı İlk ve Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Durmuş Çetin yönetimindeki 01 RB 645 servis aracı, havanın yağışlı yolun kaygan olması nedeniyle Sırelif mevkisinde devrildi. Kazada 16 öğrenci yaralandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!
Kütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralıKütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Cennetten Kovulmak Filminin ÇekimleriCennetten Kovulmak Filminin Çekimleri
İstanbul Boğazı'nda Panik Anlarıİstanbul Boğazı'nda Panik Anları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı