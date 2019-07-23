Adana’da nehir içerisinde kadın cesedi bulundu



- Adana ' da Seyhan Nehri içeresinde kadın cesedi bulundu. Yürüyüş parkurundaki vatandaşlar spor yapmayı bırakıp merakla su içerisindeki cesedi izledi. Olay, Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi Seyhan Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan Nehri yanında bulunan Yaşar Kemal yürüyüş parkurunda spor yapan vatandaşlar su içerisinde ceset olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri nehrin kıyısında kadın çantası buldu. Çanta içerisinde S.D.(51)'ye ait kimlik bulundu. Sualtı polisi ise kadının cansız sudan çıkarttı. Kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, yürüyüş parkurundaki vatandaşlar merakla su içerisinde bulunan cesedi izlemesi dikkat çekti.

