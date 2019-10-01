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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Adana’da motosikletlere sürücülerine denetim Haberi

Adana’da motosikletlere sürücülerine denetim Haberi

Ekiplerin motosiklet sürücülerini durdurması

Lyon Bild Trafik Denetimi Trol 

-Ehliyet ve ruhsat kontrolü
-Ekiplerin sürücülere ceza yazması

( ADANA )- Motosiklet sürücülerine 5 milyon 839 bin TL ceza kesildi ADANA

- Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mayıs tarihinden bu yana motosiklet sürücülerine yönelik düzenledikleri denetimlerde 8 bin 711 sürücüye toplam 5 milyon 839 bin 618 TL ceza kestiklerini açıkladı.
Kentte motosiklet kazlarında ölüm ve ciddi yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı Seyhan İlçesi’ne bağlı Güney Kuşak Bulvarı Obalar Kavşağı ile Kocavezir İş Merkezi civarında trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, motosikletler kontrol edilirken bazı sürücülere cezai işlem uygulandı. Öte yandan Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 20 Mayıs tarihinden bu yana 22 bin 988 motosikleti kontrol ettiklerini, 8 bin 711 sürücüye toplamda 5 milyon 839 bin 618 TL ceza kestiklerini, bin 553 motosikleti trafikten men ettiklerini ve 205 motosikleti muhafaza altına aldıklarını açıkladı.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
(UMT-
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