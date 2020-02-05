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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da motosiklet kazası: 1 ölü

Adana’da motosiklet kazası: 1 ölü

Polislerde görüntüler

Hastane Motosiklet Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Motosikletten genel ve detay görüntüler
-Kazanın gerçekleştiği caddeden görüntüler
-Polislerin incelemelerinde görüntüler
-Ambulansın gitmesi
-Olay yerinden genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da motosikletiyle refüje çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Tolga Tufan kullandığı 33 NB 348 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tufan motosikletiyle refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tufan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tufan hayatını kaybetti. Tufan’ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CNK-
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