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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adana’da meyhaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana’da meyhaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay yerinden genel görüntü

Polis Hastane Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Polise zorluk çıkaran bir şahsın gözaltına alınması
-Polislerden genel görüntüler
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da meyhaneye yapılan silahlı saldırı da 2 kişi tabancayla vurularak 1 kişide darp edilerek yaralandı. Olay, saat 23.15 sıralarında Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir meyhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişiler öncede hasım oldukları Özgür K., Şiyar A. ile Mehmet İlgin D.’in meyhanede eğlendiği haberini aldı. Bunun üzerine kimliği öğrenemeyen kişiler meyhaneye gelerek, hasımlarının oturdukları masaya tabanca ile ateş açtı. Özgür K. ile Şiyar A. tabanca ile vurularak yaralandı. Mehmet İlgin D. ise meyhaneden kaçtığı sırada dışarıda sopa ile öldüresiye dövüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Olay yerinde ise, polis zorluk çıkarak 2 kişi de gözaltına alındı. Polis kaçan şahısları yakalama çalışması başlattı.
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