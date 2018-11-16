Adana'da marketten silahlı gasp iddiası

- - Merkez Yüreğir ilçesindeki marketten detay - Olay yerindeki polislerden detaylar - Yerdeki mermi çekirdeğinden detay - Polisi olayı gören vatandaşla konuşması - Merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla market görevlilerini tehdit ederek kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alıp kaçtığı öne sürüldüADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla market görevlilerini tehdit ederek kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alıp katığı ileri sürüldü.Alınan bilgiye göre, polis, bir marketler zincirinin Serinevler Mahallesi'ndeki şubesinden gasp ihbarı aldı.Olay yerine giden ekipler, bir kişinin buradaki görevlileri tabancayla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı çaldığı iddiası üzerine bölgede araştırma başlattı.Polis, görgü şahidi bir kişiyle yaptığı görüşmede şüphelinin araçla olay yerinden kaçtığı bilgisini aldı.Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.