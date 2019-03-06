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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Adana'da kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı



: - - Koyunun kuyudan çıkarılmasıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçisinde kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı.Alınan bilgiye göre, Karahan Mahallesi'nde, Mehmet Tokgöz'e ait koyun kuyuya düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, koyunu düştüğü kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.

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