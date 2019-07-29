Adana’da kurbanlıklar görücüye çıktı İzle

-Kurbanlıklardan detaylar

-Pazarlık yapan satıcı ve alıcı

-Salih Budan röportaj

-Mahmut Karataş röportaj

-İbrahim Budak röportaj

-Kurban alışverişi

-Kurbanlıkların kamyonete bindirilmesi



( ADANA )- Küçükbaş kurbanlıklar bin ile iki bin lira arasında satışa sunuldu- Alıcı da satıcı da kurban fiyatlarından memnun değil ADANA



- Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Adana’ya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen kurbanlıklar satışa başladı.

Küçükbaş kurbanlıklar bin ile iki bin lira arasında satışa çıkarken alıcı ve satıcılar fiyatlardan memnun olmadı. Merkez Yüreğir ilçesindeki hayvan pazarında Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunulmaya başlandı. Pazarda alıcılar alırken satıcılar ise kurbanlıklarını satarken zorlandı. Kurban pazarının sorumlusu Salih Budan fiyatların istikrarsız gittiğini belirterek, “Bugün kurbanlıklar pazara indi. Çok güzel kurbanlıklar geldi. Alışveriş konusunda ama hem vatandaş hem de esnaf durgun. Çünkü canlı kilogram önce 24 sonra 26 liradan açıklanınca herkesin istediği gibi fiyatlar daha oturmadı. Van, Sivas, Yozgat ve Şanlıurfa’dan Adana’ya güzel koyunlar geldi. Allah besiciye yardım etsin. Allah vatandaşa da yardım etsin asgari ücret 2 bin 20 lira. Koyun 75 kilogram gelirse de 2 bin lira ediyor” ifadelerini kullandı. Kilogramı 22 liradan satılan kurbanlıkların kabala usule de satılabileceğini kaydeden Budan, “Herkes bir umut peşinde. Sürekli bu işi yapanlar ayakta satarlar. Ama satıcı kilogram usulü verip 8 bin lira zarar etti. Fakat en doğrusu kilogram ile satmak” dedi.

“8 bin 450 lira zarar” Yozgat’tan Adana’ya 35 tane küçükbaş kurban getiren satıcı Mahmut Karataş ise yem fiyatının düşmesi için devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söyledi.



Karataş, “İç Anadolu Bölgesi’nden gelen hayvanlar Adana’da daha hızlı satılıyor. Eti o hayvanın yumuşak olduğu için daha fazla talep görüyor. Dün gece hayvanımızı buraya getirdik. Alıcıya kilogram üzerinden sattık ve 8 bin 450 lira zararımız var. Devlet büyüklerimizden yemin düşmesi için çağrıda bulunuyoruz. Devlet büyüklerimiz yemin düşmesi ve fiyatta yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Yem torbası 100 liraya ulaştı. 1 kilogram saman 1 lira 50 kuruş. Kilogramı 22 liraya anca talep oldu. 24 veya 25 liraya satmış olsaydık buradan kar ederdik. Ama daha talep yok. İlgi artmadı. Yemde indirim yapılırsa hiçbir besici, üretici, alıcı ve satıcı zarar görmez.” “Geçen seneye göre çok pahalı” Bin 200 liraya kurban satın alan İbrahim Budak isimli vatandaş ise fiyatlardan memnun olmadığını söyledi.



Geçtiğimiz yıl daha ucuza kurban aldığını belirten Budak, “Bin 200 liraya aldım Allah kabul eder inşallah. Geçen seneye göre çok pahalı. Geçen sene kilogram 18 liraydı bu sene 26 liraya kadar çıktı. Şuanda toptan olursa 22 liradan işlem görüyor” diye konuştu.



