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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da korkunç kaza...Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi İzle

Adana'da korkunç kaza...Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi İzle

Kazanın meydana geldiği yer

Yaşlı Kadın Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü 

-Kaza da zarar gören araç
-Zarar gören duvar
-Kadınların oturduğu yer
-İbrahim Can ile röp
-Kadınlara aracın çarpma anı görüntüsü
-Genel ve detay görüntü
-Kadınların fotoğrafları

( ADANA - ÖZEL)- Adana'da ehliyetsiz kadın sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu- Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana'da ehliyetsiz kadın sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre S.K. isimli kadın direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak istedi. S.K. bir süre aracı arkadaşı yanındayken sürmeye devam etti. Ancak S.K. heyecanlanıp fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda oturan akraba olan Münevver Can (74) ve Raziye Can'a (74) çarpıp park halindeki araca sıkıştırdı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kadın sürücü şok olmuş halde araçtan inerken bir kişi ise arabaya binip aracı geri alarak kadınları sıkıştığı yerden kurtardı. Kadın sürücü ise çarptığı kadınlara bakıp fenalık geçirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bu arada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla iki kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis de kadın ve erkek arkadaşını polis merkezine götürdü. Burada kadının ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, erkek şahıs aracı kendisinin kullandığını söyledi ancak güvenlik kamera kayıtlarından aracı kadının kullandığı tespit edildi. Kadın sürücü iki kişiyi öldürmekten sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İki kadın ise yakınları tarafından toprağa verildi.
Münevver Can'ın eşi İbrahim Can eşinin ve bir akrabasının kaldırımda otururken bir hiç yüzünden hayatını kaybettiğini, aracının sahibinin kapı komşuları olduğunu ancak şikayetçi olduğunu söyledi.


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