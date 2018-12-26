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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da koca dehşeti...20 yıllık eşini çekiç ve bıçakla öldürdü İzle

Adana'da koca dehşeti...20 yıllık eşini çekiç ve bıçakla öldürdü İzle

Kadının öldürüldüğü ev

Sosyal Medya Polis Merkezi Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu Koca Dehşeti 

-Zanlının sosyal medya videosu
-Polisin çalışma yapması
-Yakınlarının görüntüsü
-Ailenin fotoğrafı
-Kadının fotoğrafı

( ADANA )- Adana'da bir kişi karısını çekiç ve bıçakla öldürüp komşularına haber verdi- Koca olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı ADANA - Adana'da bir kişi karısını çekiç ve bıçakla öldürdü. Olaydan sonra komşularına haber veren koca gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Serinevler Mahallesi 3914 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45) sabah saat 08.30 sıralarında komşularının yanına gelerek 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç'yi (38) öldürdüğünü söyledi.

Komşular hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis Harun Ç.'yi gözaltına alıp evi kontrol etti. Bu arada olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemede, Harun Ç'nin eşini çekiçle kafasına ve yüzüne vurup, bıçakla da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Bunun üzerine zanlı koca polis merkezine götürülerek sorguya alındı. Ç. ailesinin gece akrabalarına gittiği 5 yaşındaki çocukları H.Ç.'nin bu akrabasının yanında kaldığı 18 yaşındaki A.Ç. isimli çocuklarının da İstanbul'da olduğu öğrenildi. Polis zanlıyı sorgulayarak olayının nedeninin çözmeye çalışıyor. Öldürülen kadının cesedi ise incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Aileden ise geriye birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı.
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