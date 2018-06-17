Adana'da kedi vahşeti... Başı kesilerek öldürülmüş bir kedi bulundu

-Ormanlık alana gidiş

-Başı kesilerek öldürülen kedi

-Yakınındaki siyah poşet



( ADANA )- Ormanlık alanda başı kesilerek öldürülmüş bir kedi bulundu ADANA



- Adana'da ormanlık alanda başı kesilmiş bir kedi bulundu. Sakarya'da bacakları kesildikten sonra ölen yavru köpekle ilgili çok yönlü soruşturma sürürken, Adana'da bir vahşet daha ortaya çıktı. Bayramın ikinci günü Adnan Menderes Bulvarı, Piknik Alanı'nda keskin bir gereçle başı kesilerek öldürülen bir siyah kedi bulundu. Vahşice öldürülen kedinin yanındaki siyah poşet ile öldürüldükten sonra buraya getirilip atıldığı tahmin ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

